Die drei größten Betrüger im Profi-Fußball

In den Profi-Fußball schaffen es in der Regel nur ausgewählte Talente – meist die Créme de la Créme der Jugendakademien. Doch es gibt Einzelfälle, in denen es auch mäßig talentierte Kicker ins Rampenlicht geschafft haben.

Unsere Kollegen von Kick11 präsentieren euch drei Männer, die mit gefälschten Lebensläufen, manipulierten Statistiken und unglaublichem Schauspieltalent ihren Traum vom Profivertrag verwirklichten.

Diese Hochstapler täuschten Vereine auf der ganzen Welt, ergaunerten Verträge bei großen Klubs und sorgten für kuriose Geschichten.