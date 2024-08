Einigung erzielt: Dybala vor Roma-Abschied

Auf dem sonst so überhitzten internationalen Transfermarkt war Paulo Dybala lange ein absolutes Schnäppchen. Obwohl der 30-jährige Angreifer für die AS Rom 26 Scorerpunkte in 39 Pflichtspielen ablieferte, zog kein Verein die bis Ende Juli verankerte Ausstiegsklausel für zwölf Millionen Euro. Zu einem Klubwechsel wird es mit etwas Verspätung dennoch kommen. Nach FT-Informationen greift mit Al-Qadsiah nun ein Klub außerhalb Europas beim Argentinier zu.

Der Aufsteiger aus Saudi-Arabien hat sich mit Dybala auf einen Vertrag bis 2027 und ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro geeinigt. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind nach FT-Informationen noch Details bezüglich der Ablöse zu klären. Obwohl die Ausstiegsklausel seit rund zwei Wochen keine Gültigkeit besitzt, wäre Rom bereit, Dybala für dieselbe Summe ziehen zu lassen.

Bei Al-Qadsiah wird Dybala auf einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga treffen. Ex-Mainzer Alexander Hack (30) schnürt schon seit einem Jahr die Schuhe für den Klub, diesen Sommer wechselte Koen Casteels (32/VfL Wolfsburg) zum Wüstenklub. Im Sturm wird Dybala an der Seite von Pierre-Emerick Aubameyang (35) auf Torejagd gehen.