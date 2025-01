Transferrekord gebrochen: Xavi wechselt fest nach Leipzig

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern. RB Leipzig ist es gelungen, Xavi Simons fest von Paris St. Germain zu verpflichten. Der 21-jährige Niederländer wandelt seine Leihe in einen Transfer um und unterzeichnet beim Bundesliga-Klub einen bis 2027 datierten Vertrag.

Dem Vernehmen nach fließen 50 Millionen Euro Ablöse an PSG. Ein vereinbartes Bonuspaket kann die Summe auf satte 80 Millionen Euro anheben, sollte Leipzig in den kommenden Spielzeiten sportlich extrem erfolgreich sein. Für die Sachsen ist dies ein neuer Rekordtransfer. Bisher stand Loïs Openda (23) mit einer Ablöse von 40 Millionen Euro an der Spitze.

„Wir haben lange an einer Möglichkeit gearbeitet, diesen sportlich und wirtschaftlich sehr guten Transfer zu realisieren. In den vergangenen Tagen ging dann plötzlich eine Tür auf, und diese Chance konnten wir nutzen. Unsere Budget- und Transferleitplanken haben Bestand. Die Klarheit, dass Xavi nun unser Spieler ist, freut uns sehr – wir halten nun alle Trümpfe in der Hand. Xavi hat sich bei uns extrem gut entwickelt und unterstrichen, dass RB Leipzig der richtige Klub für junge Ausnahmespieler ist. Unser gemeinsamer Fokus liegt nun ausschließlich darauf, unsere Ziele in der Rückrunde zu erreichen“, erklärt Sportchef Marcel Schäfer.

Xavi selbst sagt über seine Unterschrift: „Ich habe immer betont, dass ich mich in Leipzig sehr wohlfühle und fühle mich durch die große Wertschätzung, die ich im Klub erfahre, geehrt. In den kommenden Wochen und Monaten kann ich alles mit klarem Kopf unseren gemeinsamen Zielen unterordnen: Wir wollen uns zum siebten Mal in Folge für die Champions League qualifizieren und im DFB-Pokal nach Berlin reisen – nur das zählt jetzt.“