Überraschender Abnehmer: Sosa verlässt Stuttgart

Borna Sosa verlässt den VfB Stuttgart. Wie Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 25-jährige Linksverteidiger Ajax Amsterdam an. Eine mündliche Einigung sei zwischen den Klubs bereits erzielt worden, Sosa befinde sich auf dem Weg zum Medizincheck.

Dass der Kroate und die Schwaben getrennte Wege gehen, kommt wenig überraschend. Seit geraumer Zeit gilt er als Abschiedskandidat. Damit, dass Ajax den Zuschlag erhält, war aber nicht zu rechnen. Zuletzt schien viel für einen Transfer zum FC Sevilla zu sprechen.

Wie hoch die Ablöse für Sosa nun ausfällt, bleibt offen. 2018 war der 14-malige Nationalspieler für sechs Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Stuttgart gewechselt und stand dort in 115 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 40 Toren direkt beteiligt war.

Update (15:19 Uhr): Ajax überweist laut dem ‚kicker‘ zehn Millionen Euro Ablöse für Sosa an den VfB.