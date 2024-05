Sporting: Amorim hat sich entschieden

Rúben Amorim bleibt auch in der kommenden Saison Trainer von Sporting Lissabon. Wie die ‚A Bola‘ berichtet, hat sich der frisch gebackene Meistertrainer entschieden, seinen Job in der portugiesischen Hauptstadt fortzusetzen. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Abgangsgerüchte um den hoch geschätzten Trainer gegeben. Amorim war als Klopp-Nachfolger beim FC Liverpool im Gespräch und traf sich medienwirksam mit den Bossen von West Ham United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch beim FC Bayern München galt der Portugiese als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Nun also die Rolle rückwärts. Den Verbleib des Cheftrainers lässt sich Sporting nach Informationen der ‚A Bola‘ einiges kosten. Der Klub soll bestrebt sein, die besten sportlichen Voraussetzungen für die anstehende Champions League-Saison zu schaffen. Nach Möglichkeit sollen alle Leistungsträger gehalten und der Kader noch einmal verstärkt werden.