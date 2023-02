Besiktas schnappt sich Hadziahmetovic

Besiktas schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wie der Süper Lig-Klub bekanntgibt, wechselt Mittelfeldspieler Amir Hadziahmetovic nach Istanbul. Der 25-jährige Bosnier unterschreibt bei den Schwarzen Adlern einen bis 2027 datierten Vertrag. Für die Dienste des Rechtsfußes zahlt Besiktas laut eigenen Angaben eine Ablösesumme von 3,2 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hadziahmetovic wechselt vom Tabellenachten Konyaspor an den Bosporus. In der laufenden Spielzeit stand der 21-fache Nationalspieler für Konyaspor 23 Mal auf dem Rasen und war an zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen).

Lese-Tipp

Besiktas heiß auf Bentaleb