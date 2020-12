Werder: Kohfeldt verteidigt Eggestein-Leihe

Trainer Florian Kohfeldt vom SV Werder Bremen hat auf die Kritik an der Entscheidung, Angreifer Johannes Eggestein an den Linzer ASK zu verleihen, reagiert. Kohfeldt rechtfertigt gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘: „Wir hatten hier alle das Gefühl in den Gesprächen, inklusive Jojo, dass er jetzt einen Rhythmus bekommen muss, wo er weiß, dass er jede Woche 90 Minuten spielt. Das konnten wir ihm nicht zusichern – in einer Kadersituation bei uns zum Zeitpunkt dieser Entscheidung, wo wir einen Niclas Füllkrug, Milot Rashica und Davie Selke für den Sturm hatten.“

Die drei genannten Offensivakteure fehlen derzeit verletzungsbedingt. Eggestein erzielte dagegen in der laufenden Saison beim LASK sechs Tore in sieben Ligaspielen sowie zwei Treffer in der Europa League. Kohfeldt will diese Quote jedoch nicht überbewerten, da das Niveau in Österreich „nicht vergleichbar mit der deutschen Bundesliga“ sei. Dennoch ist der Werder-Coach mit dem Fortschritt des 22-Jährigen zufrieden und wolle weiterhin „die Entwicklung im Blick haben“.