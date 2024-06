Treuebekenntnis: Kapitän Kainz verlängert beim FC

Nach Jan Thielmann (22), Eric Martel (22) und Timo Hübers (27) hält der 1. FC Köln einen weiteren Spieler trotz Ausstiegsklausel in den eigenen Reihen. Der Bundesliga-Absteiger vermeldet offiziell, dass Florian Kainz an Bord bleibt.

Mehr noch: Der österreichische EM-Fahrer, der die Geißböcke per Ausstiegsklausel hätte verlassen können, hat sogar seinen ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag verlängert. Seit 2019 steht der 31-jährige Zehner bei den Kölnern unter Vertrag, in der abgelaufenen Spielzeit führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Köln: Alles klar mit Kainz

„Ich habe in meiner bisherigen Zeit beim FC viele emotionale Ausnahmesituationen erlebt. Meister in der 2. Liga, dramatischer Klassenerhalt in der Bundesliga-Relegation, Einzug in die UEFA Europa Conference League – und nun leider auch einen ganz bitteren Abstieg. Doch in Köln gehen wir zusammen durch dick und dünn. Der FC ist in den vergangenen fünf Jahren zu meinem Verein und die Stadt zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft wieder erfolgreich zu sein. Ich will mit meiner Erfahrung vorangehen und freue mich auf die kommende Saison“, zeigt sich Kainz trotz des Abstiegs in Liga zwei kämpferisch.

FC-Geschäftsführer Christian Keller ergänzt: „Flo ist für uns Identitäts- und Leistungsträger zugleich. Für das Innenleben unserer Mannschaft spielt er eine sehr wichtige Rolle. Das zeigt sich auch in seiner jetzigen Entscheidung pro FC. Nach einer für ihn auch persönlich sehr herausfordernden Saison 2023/24 stellt er sich seiner Verantwortung und will mitwirken, dass wir wieder erfolgreichere Zeiten erleben. Für die kommenden Wochen wünschen wir Flo alles Gute bei der EM und sind stolz, dass er dort auch den FC vertritt.“