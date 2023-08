Ljubicic: „Wolfsburg hätte mich gerne verpflichtet“

Dejan Ljubicic (25) hat den Transferpoker mit dem VfL Wolfsburg abgehakt. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln: „Ja, Wolfsburg hätte mich gerne verpflichtet. Ich habe dann gemeinsam mit Trainer Steffen Baumgart und unserem Sport-Boss Christian Keller entschieden, dass ich dieses Jahr hierbleibe. Es gab Kontakt zu Niko Kovac. Aber das ist jetzt abgehakt, ich konzentriere mich voll und ganz auf den FC.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wolfsburg verpflichtete stattdessen Lovro Majer (25) für das Mittelfeld. Einen Abschied im kommenden Jahr will Ljubicic nicht ausschließen: „Natürlich habe ich Ziele. Ich werde 26 Jahre alt und möchte noch viel erreichen. Irgendwann möchte ich in der Champions League spielen.“ Der Rechtsfuß ergänzt aber gleichzeitig: „Ich fühle mich richtig wohl in Köln mit meiner Familie. Ich würde gerne mit dem FC international spielen.“ Der Vertrag des Österreichers, der vor zwei Jahren ablösefrei von Rapid Wien in die Domstadt kam, läuft noch bis 2025.