Auch Bayern mit Interesse: Huijsen-Entscheidung gefallen

International ist man sich einig, der nächste Weltklasse-Innenverteidiger hört auf den Namen Dean Huijsen. Beim AFC Bournemouth weiß der Spanier so sehr zu überzeugen, dass zahlreiche Spitzenvereine angebissen haben. Auch beim FC Bayern München beschäftigte man sich mit dem 20-Jährigen. Freuen darf sich nun aber wohl Real Madrid.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben sich Huijsen und die Königlichen auf einen Transfer geeinigt. Real zahlt demnach die Klausel in Höhe von 58 Millionen Euro für den Ex-Römer, wovon zehn Prozent auf Ex-Klub Juventus Turin entfallen. Bournemouth und Real sollen bereits Dokumente austauschen.

Für die Cherries stand Huijsen in der Premier League in der laufenden Spielzeit bislang in 30 Partien auf dem Rasen. Zwar konnten die Anhänger den Spieler nur eine Saison in Bournemouth bestaunen, entschädigt wird man aber mit einem saftigen Geldregen.