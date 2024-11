Nagelsmann-Verlängerung: DFB-Präsident äußert sich

Bernd Neuendorf lässt sich mit Blick auf die potenziellen Vertragsgespräche mit Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht in die Karten schauen. Gegenüber der ‚Leipziger Volkszeitung‘ sagt der DFB-Präsident: „Wir waren sehr froh, dass er seinen ursprünglich bis zur Euro datierten Vertrag nunmehr bis zur Weltmeisterschaft 2026 verlängert hat. Alles weitere werden wir zu gegebener Zeit in Ruhe besprechen“, so der 63-Jährige.

Die ‚Bild‘ hatte am gestrigen Mittwoch berichtet, der DFB und Nagelsmann würden sich bereits in Gesprächen für eine Verlängerung des Arbeitspapiers über die WM hinaus befinden. „Jeder weiß um die hohe Wertschätzung, die Julian Nagelsmann beim DFB und bei mir persönlich genießt“, führt Neuendorf aus. Auch Nagelsmann selbst hatte nach dem Länderspiel gegen Ungarn (1:1) betont, wie wohl er sich in seiner Rolle als Bundestrainer fühle.