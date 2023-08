Lukebakio lehnt Angebot ab

Der fast sichergeglaubte Wechsel von Dodi Lukebakio (25) zum FC Burnley droht zu scheitern. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat der Angreifer von Hertha BSC ein Angebot des Premier League-Aufsteigers abgelehnt, er sei nicht zu 100 Prozent überzeugt.

Burnley und die Hertha waren sich bereits über elf Millionen Euro Ablöse plus zwei Millionen Nachschlag einig. Nun könnte der FC Sevilla das Rennen machen. Die Andalusier haben Interesse an Lukebakio und in 777 Partners auch noch den selben Investor wie die Hertha.