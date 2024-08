Türkischer Topklub hat Gündogan im Visier

Der FC Barcelona möchte im Kampf um die spanische Meisterschaft seinen Kader weiter verstärken. Doch Kandidaten wie Dani Olmo (26/RB Leipzig), Nico Williams (22/Athletic Bilbao) oder Joshua Kimmisch (29/FC Bayern) wären nicht günstig. Um sich neue Starspieler leisten zu können, müssen die chronisch klammen Katalanen Einnahmen generieren.

Einer, der dabei anscheinend als verzichtbar gilt, ist Ilkay Gündogan. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war erst im vergangenen Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt, könnte den Klub aber nun bereits wieder verlassen. Vor einigen Wochen erreichte bereits ein Angebot von Al Sadd aus Katar die Berater des 33-Jährigen. Nun möchte der türkische Traditionsklub Fenerbahce die sich bietende Chance nutzen und den Mittelfeldspieler verpflichten.

Starke Barça-Saison

Wie die ‚as‘ berichtet, ist der neue Trainer José Mourinho stark an Gündogan interessiert. Der gebürtige Gelsenkirchener soll noch in dieser Spielzeit Regisseur beim Süper Lig-Klub werden. Mit 18 direkten Torbeteiligungen in 49 Partien spielte der Rechtsfuß eine starke Saison in Barcelona und war unumstrittener Stammspieler. Dennoch könnte Gündogans erste auch gleichzeitig seine letzte Saison bei Barça gewesen sein.