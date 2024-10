Vor Duell mit Bayern: Barças Olmo-Plan

Mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona treffen in eineinhalb Wochen zwei der formstärksten Teams Europas aufeinander. Im Champions League-Duell gibt es für die Münchner ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Hansi Flick und wohl auch mit dem Ex-Leipziger und EM-Torschützenkönig Dani Olmo. Dieser steht kurz vor einer Rückkehr aus seiner Verletzungspause.

Im Sommer wechselte der frischgebackene Europameister für 55 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen von RB Leipzig zu den Katalanen. Der Beginn des Spielmachers war vielversprechend. In seinen ersten 190 Spielminuten in La Liga erzielte Olmo direkt drei Treffer, zog sich aber im Spiel gegen den FC Girona (4:1) am fünften Spieltag eine Muskelverletzung zu und fällt seitdem aus.

Schrittweise Rückkehr

Obwohl es bei Barça in dieser Saison wie am Schnürchen läuft und der Klub neun seiner elf Pflichtspiele gewinnen konnte, können die Verantwortlichen um Trainer Hansi Flick die Rückkehr des Königstransfers kaum erwarten. Dieser soll Barça zu einem wichtigen Sieg verhelfen. Damit ist laut ‚Mundo Deportivo‘ jedoch nicht das Duell mit dem deutschen Rekordmeister gemeint, sondern das Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid, das drei Tage später stattfindet.

In diesem Spiel soll Olmo in der Startelf stehen und sich vorher abseits des Trainings noch Spielpraxis holen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ planmäßig 30 Minuten in der Liga gegen den FC Sevilla am kommenden Wochenende und 45 Minuten gegen die Bayern in der Königsklasse. Das Ziel ist das große Duell im Santiago Bernabéu. Dann soll es für den 26-Jährigen immerhin für 60 Minuten reichen, in denen er Barça die Straße für den prestigeträchtigen Sieg ebnen soll.