Feltscher nach Würzburg

Die Würzburger Kickers holen Verstärkung aus der nordamerikanischen MLS an Bord. Wie der Zweitligist mitteilt, unterschreibt Rolf Feltscher einen Vertrag am Dallenberg. Der 30-jährige Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von LA Galaxy nach Würzburg. Für die Kalifornier hatte Feltscher seit zwei Jahren gespielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Sebastian Schuppan sagt: „Rolf hat in seiner bisherigen Karriere schon einiges gesehen und bringt viel Erfahrung, auch in schwierigen Situationen, mit. Neben seiner fußballerischen Qualität hat uns besonders seine mentale Stärke überzeugt.“ Der in der Schweiz geborene Feltscher ist 26-facher venezolanischer Nationalspieler. Von 2014 bis 2016 war er für den MSV Duisburg aufgelaufen.