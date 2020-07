Kramers Traum von der Bundesliga

Blaz Kramer vom FC Zürich sieht sich für höhere Aufgaben berufen. Wie der Mittelstürmer gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ verrät, träumt er von der Bundesliga. „Mein großes Ziel ist es, es schnell in die Bundesliga zu schaffen“, so der 24-Jährige.

Der Slowene, der vertraglich noch bis 2022 an die Schweizer gebunden ist, steuerte in der laufenden Saison in seinen 25 Einsätzen acht Tore und vier Vorlagen bei. Ein zu voreiliger Wechsel in die Bundesliga ist für ihn aber nicht zwingend. „Wenn wir Europa spielen, bleibe ich hier. Aber auch sonst bleibe ich auch gern noch ein Jahr. Die Liga ist perfekt, um sich zu entwickeln.“