Rodgers spricht über Maddison-Verkauf

James Maddison könnte Leicester City vielleicht schon im Januar verlassen. Wie Brendan Rodgers erklärt, wisse er nicht, wie die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Maddison laufen: „Ich weiß es nicht. Da sprechen Sie mit dem falschen Mann. Das ist Sache des Vereins.“ Dass sich anderer Klubs melden werden, scheint für Rodgers sicher: „Ich denke schon, dass es Interesse geben wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Winter buhlte Newcastle United intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler, der noch bis 2024 an den Premier League-Klub gebunden ist. Eine Teilnahme mit England bei der WM in Katar könnte das Interesse an Maddison zudem steigern. Die Gerüchte um einen Winter-Transfer will Rodgers aber nicht zu hoch bewerten: „James wurde schon mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht.“