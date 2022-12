Das lief zwischen Bayern und Bellingham

Der FC Bayern bemühte sich vor dem Wechsel von Birmingham City zu Borussia Dortmund intensiv um Jude Bellingham. Gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ erklärte sich der ehemalige CEO des englischen Traditionsklubs, Xuandong Ren: „Bayern hat versucht, das Angebot in letzter Minute zu erhöhen. Sie haben dem Spieler viel Geld als Bonus angeboten.“ Außerdem habe auch Bellinghams Vater aufgrund des Bayern-Interesses gezögert: „Am letzten Tag, als er bei Dortmund unterschreiben wollte, erhielt ich einen Anruf von seinem Vater, der mich bat, mit der Unterzeichnung des Transfers zu warten.“

Neben dem Rekordmeister buhlte auch Manchester United intensiv um den inzwischen 19-Jährigen. Die Red Devils hätten mit Abstand am meisten Geld geboten und unter anderem Sir Alex Ferguson eingeschaltet, um Bellingham vom Wechsel ins Old Trafford zu überzeugen. Am Ende entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler aber für den BVB und entwickelte sich dort zu einem Weltklassespieler.

