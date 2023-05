Newcastle, Inter & Juve heiß auf Augusto

Linksverteidiger Carlos Augusto vom AC Monza steht scheinbar bei einigen Top-Klubs auf der Liste. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, beschäftigen sich Newcastle United, Inter Mailand, Juventus Turin und einige weitere, namentlich nicht genannte Premier League-Klubs mit dem 24-Jährigen.

Monza ließ sich die Dienste des Brasilianers im September 2020 etwas über vier Millionen Euro kosten. Dem Onlineportal zufolge rechnet der Tabellenelfte der Serie A nun mit Angeboten in Höhe von 20 Millionen Euro. Für Monza stand Augusto in 31 von 34 Ligaspielen auf dem Rasen und war bislang an elf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, fünf Vorlagen). Sein Arbeitspapier bei den Biancorossi ist noch bis zum Sommer 2024 gültig.

