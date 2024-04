TSG: Zukunft von Sportchef Rosen offen

Bei der TSG Hoffenheim ist die Zukunft von Alexander Rosen ungewiss. Der Geschäftsführer Sport steht noch bis 2025 bei der TSG unter Vertrag, doch laut dem ‚kicker‘ ist dessen Zukunft eng an die Qualifikation fürs internationale Geschäft geknüpft. Angesichts von Transferausgaben von mehr als 40 Millionen Euro in dieser Saison wäre die Teilnahme am Europapokal essenziell für die künftige Weiterentwicklung in Sinsheim.

Hoffenheim hat für den Fall einer Rosen-Trennung im Sommer bereits einen potenziellen Nachfolger im Blick. Dem ‚kicker‘ zufolge beschäftigt sich die TSG mit Andreas Schicker von Sturm Graz. Der Österreicher befand sich in der Vergangenheit auch schon bei anderen Bundesligisten wie dem SV Werder Bremen und Darmstadt 98 im Blickfeld. Bei Graz steht Schicker noch bis 2026 unter Vertrag.