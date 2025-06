Watson wechselt nach Brighton

Tom Watson läuft ab sofort für Brighton & Hove Albion auf. Wie die Südengländer offiziell bestätigen, kommt der Linksaußen vom Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

In Sunderland stand Watson noch bis 2026 unter Vertrag. Mit den Black Cats gelang dem 19-jährigen Eigengewächs erst in den Playoffs der Aufstieg. In der abgelaufenen Saison war er für den AFC 30 Mal im Einsatz und dabei an zwölf Treffern direkt beteiligt.