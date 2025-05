Southampton verpflichtet Hoffenheims Quarshie

Der FC Southampton verstärkt sich mit Joshua Quarshie von der TSG Hoffenheim. Wie der Premier League-Absteiger mitteilt, unterschreibt der 20-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach zahlen die Saints eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro. „Das macht mich sehr glücklich, denn Southampton ist ein sehr großer Verein mit einer sehr guten Geschichte. Von der ersten Sekunde an hatte ich das Gefühl, dass Southampton der richtige Verein ist“, so Quarshie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das 1,95 Meter große Abwehrtalent, das in der abgelaufenen Rückrunde an Zweitligist Greuther Fürth verliehen war, bestritt für die TSG nur ein Profispiel. Southamptons Technischer Direktor Johannes Spors freut sich auf den Neuzugang: „Joshua ist ein talentierter junger Spieler mit viel Erfahrung für sein Alter, der in seiner Karriere bereits mehr als 80 Spiele bestritten hat und über enorme körperliche Qualitäten verfügt.“