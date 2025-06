Kiel verpflichtet Therkelsen

Holstein Kiel bastelt am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Wie der Bundesliga-Absteiger offiziell bestätigt, wechselt Jonas Therkelsen von Stromsgodset IF an die Förde. Der 22-Jährige erhält bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2029.

Therkelsen erzielte für Stromsgodset in der Ende März gestarteten Saison in sieben Einsätzen zwei Tore. In seiner norwegischen Heimat stand der zweifache U21-Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach beläuft sich die Ablöse auf zwei Millionen Euro.