Sterner wechselt nach Hannover

Hannover 96 hat das Rennen um Jonas Sterner gewonnen. Der 23-Jährige wechselt von Holstein Kiel nach Niedersachsen und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028. In der vergangenen Saison war er an Dynamo Dresden ausgeliehen.

„Jonas hat in der vergangenen Saison in Dresden in einer ambitionierten Mannschaft konstant gute Leistungen gezeigt. Nicht nur aufgrund seiner zehn Scorerpunkte zählte er zu den Top-Außenverteidigern der 3. Liga“, so Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann. Die Ablöse beläuft sich der ‚Bild‘ zufolge auf rund 400.000 Euro.