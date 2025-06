Tah begründet Bayern-Wechsel

Trotz einiger alternativer Angebote wechselt Jonathan Tah in diesem Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München. Über seine konkreten Beweggründe gibt der 29-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘ Auskunft: „Ich wollte wechseln und habe mich am Ende für den FC Bayern entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier noch einen weiteren Schritt machen kann. Ich bin sehr ambitioniert, ich möchte immer besser werden. In der Konstellation mit diesem erfolgreichen großen Klub, mit der aktuellen Mannschaft, die der FC Bayern schon hat, und mit dem Trainer Vincent Kompany, der mich wollte und selbst Verteidiger war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich spielt auch die Aussicht auf Erfolge eine große Rolle bei dem Wechsel: „Mir persönlich sind Titel natürlich wichtig: Ich bin in Leverkusen auf den Geschmack gekommen und will mehr – beim DFB und in meinem neuen Verein.“ Mit der deutschen Nationalmannschaft spielt der Innenverteidiger am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) gegen Portugal um den Einzug ins Finale des Nations League Final Four. Im DFB-Dress gibt Tah wie auch bei Bayer den Abwehrchef. Eine Rolle, die er sich auch bei seinem neuen Klub zutraut: „Ich versuche mich da einzubringen, was die Kommunikation und Organisation auf dem Platz angeht. Ich kann beim FC Bayern noch mehr aus mir herausholen. Deswegen bin ich in München.“