Bis zu 20 Millionen: Nächster Klub will Xhaka

Bei Bayer Leverkusen zerbröckelt allmählich der Meisterkader der Saison 2023/24. Inzwischen ist es auch nicht mehr unrealistisch, dass Granit Xhaka die Rheinländer verlässt. Der Mittelfeldregisseur selbst wollte ein solches Szenario zuletzt nicht ausschließen. An Interessenten für den 32-Jährigen mangelt es nicht, obwohl er noch bis 2028 gebunden ist.

Der AC Mailand beschäftigt sich laut ‚Relevo‘ ebenfalls mit Xhaka. Der Linksfuß sei bei den Rossoneri intern als möglicher Kandidat für die Verstärkung des Mittelfelds auserkoren worden. Konkrete Verhandlungen sollen dem spanischen Portal zufolge noch keine stattgefunden haben, ‚La Repubblica‘ aus Italien hält jedoch mit der Information dagegen, dass es bereits Kontakt zwischen den Vereinen gibt. Darüber hinaus soll von Bayer eine Ablöse in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro aufgerufen worden sein.

Neben Milan wurde Xhaka auch mit Galatasaray in Verbindung gebracht. Sein Vater war Berichten zufolge sogar schon in Istanbul, um sich das Vereinsgelände und die Stadt anzuschauen. Gegenüber dem ‚Blick‘ sagte der 135-fache Nationalspieler: „Man weiß im Fußball nie, was in Zukunft kommt. Aber Stand heute werde ich dableiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren.“ Möglicherweise zieht es den Routinier schon in diesem Sommer gen Süden – sei es nach Italien oder eben in die Türkei.

Xhaka äußerte sich heute auch nochmal im Rahmen einer Pressekonferenz zum Testspiel der Schweiz gegen Mexiko: „Klar, mit Simon Rolfes und Fernando Carro haben wir genug Leute, die die Mannschaft hoffentlich wieder auf dieses Niveau bringen können. Ob mit oder ohne mich, ist eine andere Frage, aber Stand heute bin ich hier. Wir sind glücklich, und das ist, was zählt.“ Die Tür für einen Abgang steht damit mindestens einen Spalt weit offen.