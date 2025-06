Zukunft geklärt: Bayer mit Kontaktaufnahme bei Garnacho

Alejandro Garnacho ist ein zweifellos talentierter Kicker. Allerdings eckt der Argentinier oft an, so auch mit seinem aktuellen Trainer Rúben Amorim. Der portugiesische Trainer möchte nicht mehr mit dem Flügelspieler zusammenarbeiten, laut Fabrizio Romano ist Garnachos Abschied nun sowohl von Vereins- als auch von Spielerseite endgültig beschlossen. Ein Umstand, der Bayer Leverkusen hellhörig machen dürfte, schließlich ist man mit Garnacho bereits in Kontakt getreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Romano berichtet, gab es bereits ein Telefonat zwischen der Werkself und Garnacho. Demnach ist der neue Trainer Erik ten Hag, der mit dem Rechtsfuß bereits bei United zusammengearbeitet hat, sehr angetan von dem Spieler. Ein Deal dürfte sich aufgrund der finanziellen Konditionen aber dennoch als schwierig erweisen.

Neben den Leverkusenern gibt es auch in Italien und in England einen Markt für Garnacho. Insbesondere bei drei namentlich nicht genannten Premier League-Teams steht der 20-Jährige auf dem Zettel. In der abgelaufenen Spielzeit steuerte Garnacho in wettbewerbsübergreifend 58 Einsätzen 21 Torbeteiligungen bei. Sein Vertrag im Old Trafford läuft noch bis 2028.