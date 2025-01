Ungewöhnliches Problem beim Kolo-Muani-Deal

Juventus Turin steht vor einem ungewöhnlichen Problem, um den Leih-Deal von Randal Kolo Muani abzuschließen. Grund dafür ist laut Gianluca Di Marzio die Tatsache, dass Paris St. Germain derzeit bereits die maximal erlaubte Anzahl an Spielern verliehen hat. Die Franzosen müssten dementsprechend eine der aktuell sechs Leihen abbrechen oder einen der verliehenen Akteure fest verkaufen, ehe Kolo Muanis Wechsel zu Juventus abgeschlossen werden kann.

Den Medizincheck bei der Alten Dame hat der Angreifer bereits erfolgreich absolviert. Juve-Coach Thiago Motta sagte auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Duell mit dem AC Mailand: „Wir warten auf den Papierkram, um den Transfer abzuschließen. Wenn alles in Ordnung ist, wird er morgen bei uns sein, andernfalls werden wir ihn für das nächste Spiel haben.“ Aktuell sieht es danach aus, dass Kolo Muani die Partie gegen Milan verpassen wird. Grundsätzlich sei der Deal dem Bericht zufolge aber nicht in Gefahr. PSG arbeite aktuell an einer Lösung.