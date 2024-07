Dortmund heiß auf England-Juwel

In den vergangenen Jahren erarbeitete sich Borussia Dortmund den Ruf als Europas Talentschmiede Nummer eins. Spieler wie Jaden Sancho, Erling Haaland und Jude Bellingham kamen als Youngster zum BVB und durften nahezu sofort in der ersten Mannschaft mitwirken und reichlich nationale wie internationale Erfahrung sammeln. Als gereifte Topspieler wechselten anschließend alle zu internationalen Spitzenklubs.

Ein Modell, das sich für den BVB sportlich und vor allem wirtschaftlich lohnt. Daher soll diese Grundidee auch unter dem neuen Sportgeschäftsführer Lars Ricken fortgeführt werden. Beim FC Arsenal sind die Westfalen nach Informationen des ‚Standard‘ nun auf einen neuen Kandidaten aufmerksam geworden.

Noch ohne Profivertrag

Ayden Heaven hat in den vergangenen Jahren in den Jugendmannschaften der Gunners einen starken Eindruck hinterlassen und stand in der abgelaufenen Saison beim Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen den FC Porto (0:1) im Kader des Profiteams.

Heaven wurde ursprünglich zum zentralen Mittelfeldspieler ausgebildet, hat im vergangenen Jahr allerdings vor allem als Innen- und Linksverteidiger agiert. Er gehört noch offiziell der Arsenal-Akademie an und hat noch keinen Profivertrag unterschrieben. Neben Dortmund sollen auch andere Teams an Heaven interessiert sein. Arsenal möchte den englischen U18-Nationalspieler jedoch gerne behalten.