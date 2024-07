Stürmer-Angebot: Freiburg bekommt Korb aus Kopenhagen

Der SC Freiburg ist offenbar mit einem Angebot für Yuito Suzuki gescheitert. Laut ‚TV2 Sport‘ hat Bröndby IF eine Offerte über umgerechnet 6,7 Millionen Euro für den 22-jährigen Stürmer abgelehnt. Ob die Freiburger zeitnah ein neues Angebot einreichen oder sich aus den Gesprächen zurückziehen, bleibt offen.

Suzuki erzielte in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen elf Tore für den Traditionsklub aus Kopenhagen. Zudem legte er zehn Treffer für Mitspieler auf. Vor sechs Wochen feierte der 1,75 Meter große Angreifer gegen Myanmar (5:0) sein Debüt in der japanischen Nationalmannschaft.