Entscheidung um Araújo | Neue Wendung im Félix-Poker

Transfergerüchte werden um Ronald Araújo vorerst nicht aufkommen. Lange war der Mann aus Uruguay ein ernsthafter Kandidat beim FC Bayern, jetzt ist der Innenverteidiger auf Krücken unterwegs. Mit einer schweren Oberschenkelverletzung wird Araújo dem FC Barcelona mindestens vier Monate fehlen. Deshalb planen die Katalanen ihren Abwehrmann für die Hinrunde gar nicht erst ein. „Barça wird Araújo nicht registrieren“, verkündet die ‚as‘.

Eine Entscheidung, hinter der – wie bei so vielen Plänen der Blaugrana – auch finanzielles Kalkül steckt. Für jeden Tag, an dem Araújo im Zuge seiner Verletzung nicht Teil des Kaders sein kann, kassiert der angeschlagene La Liga-Riese eine Kompensation in Höhe von 20.000 Euro von der FIFA. Im Maximalfall kann ein von einem Ausfall betroffener Verein so 7,5 Millionen Euro vom Weltverband kassieren. So hat Araújos Verletzung zumindest noch einen kleinen positiven Aspekt für den katalanischen Klub.

Villa steigt bei Félix aus

Während das Thema Araújo-Transfer erst einmal ad acta gelegt werden kann, ist João Félix ein umso größeres in der internationalen Gerüchteküche. „Die Adler bleiben auf der Pirsch“, lässt die portugiesische Zeitung ‚Record‘ am heutigen Mittwoch verlauten. Gemeint ist Benfica. Der Großklub aus Lissabon arbeitet weiter an einer Rückkehr seines Eigengewächses, das mit der Entscheidung für Atlético Madrid komplett danebenlag. Fünf Jahre nach dem 126-Millionen-Wechsel in die spanische Hauptstadt könnte es für Félix zurück in die Heimat gehen.

Eine Rückkehr nach England scheint nach Lage der Dinge vom Tisch zu sein. Laut ‚Record‘ hat Aston Villa eine Félix-Verpflichtung abgeschrieben und sich längst anderen Transferkandidaten zugewandt. Der Offensivmann selbst soll derweil darauf spekulieren, dass es mit etwas Verzögerung doch noch beim FC Barcelona weitergeht. Bei Barça stehen allerdings die Europameister Dani Olmo (RB Leipzig) und Nico Williams (Athletic Bilbao) derzeit deutlich höher im Kurs.