BVB-Transfer: Veiga knüpft Bedingung

Renato Veiga strebt in diesem Winter keinen festen Transfer an. Laut Fabrizio Romano will sich der flexible Defensivspieler ausschließlich verleihen lassen. Das ursprüngliche Ansinnen des FC Chelsea, Veiga von der Gehaltsliste zu streichen, dürfte damit zunächst einmal vom Tisch sein.

Borussia Dortmund wiederum stünde einem Leihgeschäft, womöglich inklusive Kaufoption, offen gegenüber. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erwarten also durchaus komplizierte Gespräche, soll die Verpflichtung des 21-jährigen Portugiesen, der hinten links, in der Innenverteidigung sowie auf der Sechs verteidigen kann, in diesem Januar über die Bühne gehen.