Für bis zu 30 Millionen: Dortmund lässt Malen ziehen

So richtig ist Donyell Malen bei Borussia Dortmund nie angekommen. 39 Tore und 20 Vorlagen in 131 Pflichtspielen für den BVB sind zwar eine ordentliche Bilanz, wirklich unverzichtbar machte sich der Flügelstürmer allerdings nicht. Der Grund war vor allem die fehlende Konstanz. Der Niederländer hat sich nie zu dem Leistungsträger entwickelt, den sich die Dortmunder bei seiner Verpflichtung für 30 Millionen Euro im Sommer 2021 versprochen hatten.

Malen selbst zeigte sich zunehmend unzufrieden mit seinem Standing beim BVB. Die Trennung ist daher folgerichtig. Wie die Dortmunder offiziell bestätigen, wechselt der 25-Jährige mit sofortiger Wirkung zu Premier League-Klub Aston Villa. Dort erhält der Angreifer einen langfristigen Vertrag, als Ablöse fließen bis zu 30 Millionen Euro nach Dortmund, wobei es sich bei fünf Millionen um erfolgsabhängige Boni handelt.

Aston Villa erhält durch den Transfer die gewünschte Verstärkung in der Offensive. Um in der Rückrunde von Platz neun aus in der Premier League noch einmal richtig angreifen zu können, verlangte Trainer Unai Emery einen offensiv variablen Spieler, der sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln auflaufen kann und zudem ordentlich Tempo mitbringt.

Der BVB wiederum gibt zwar einen recht effektiven Ergänzungsspieler ab, erhält aber vor allem frisches Kapital, um auf problematischen Positionen noch einmal nachlegen zu können. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen ein neuer Außenverteidiger und ein Mann für die Abwehrzentrale.