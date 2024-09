Streit bei PSG: Luis Enrique streicht Dembélé aus dem Kader

Wenn der FC Arsenal und Paris St. Germain am Dienstagabend (21 Uhr) in der Champions League aufeinandertreffen, wird wohl ein schillernder Name auf dem Spielberichtsbogen fehlen. Ousmane Dembélé ist nicht mit von der Partie – und das nicht aufgrund einer Verletzung.

Wie ‚RMC‘ und ‚L’Équipe‘ berichten, wurde Dembélé von Luis Enrique aus dem Aufgebot für die Spitzenpartie in der Königsklasse gestrichen. Grund dafür soll ein Streit zwischen dem PSG-Coach und dem Tempodribbler im Rahmen der Begegnung mit Stade Rennes (3:1) von Freitagabend sein.

Der 27-Jährige war nicht Teil der Delegation, die am heutigen Montagmorgen die Reise nach London antrat. Es ist nicht das erste Mal, dass Dembélé disziplinarische Maßnahmen zu spüren bekommt. Auch zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund und beim FC Barcelona war der 51-fache Nationalspieler mehrfach negativ in Erscheinung getreten.

Update (11:42 Uhr): PSG hat den Kader für die Partie inzwischen offiziell bekanntgegeben. Der Name von Dembélé fehlt wie erwartet.