Tottenham: Alli offen für PSG-Wechsel

Paris St. Germain bekommt in seinen Bemühungen um Dele Alli Aufwind. Wie FT erfuhr, erkundigte sich der 24-jährige Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur bei seinem Teamkollegen Serger Aurier (von 2014 bis 2017 bei PSG) über den französischen Klub. Der 27-jährige Ivorer hatte einiges Positives zu erzählen, da Alli sich einen Wechsel zum Scheichklub gut vorstellen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Spurs hat der Engländer unter José Mourinho einen schweren Stand. Seit dem ersten Spieltag wurde der 37-fache Nationalspieler nicht mehr für den Spieltagskader nominiert. Auch beim heutigen Ligapokalspiel gegen den FC Chelsea (20:45Uhr) fehlt Alli im Aufgebot der Londoner.

Stagnation als Abschiedsgrund?

Mourinho wirft dem Spielmacher teilweise mangelnde Einstellung vor und sieht in Allis Entwicklung seit geraumer Zeit keine Fortschritte. In den vergangenen zwei Spielzeiten hatte der Rechtsfuß immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen und konnte auch statistisch nicht an seine erfolgreiche Anfangszeit bei den Spurs anknüpfen.

Ein Knackpunkt in den Verhandlungen mit PSG stellt derzeit das Transfermodell dar. Spurs-Boss Daniel Levy will den bis 2024 unter Vertrag stehenden Offensivspieler keinesfalls unter Wert abgeben. Eine Alternative könnte eine Leihe inklusive Kaufoption darstellen. In dem Fall stünde den Londonern für einen adäquaten Ersatz jedoch nicht unbedingt der größte finanzielle Spielraum zur Verfügung.