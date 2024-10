Noch vor WM? Messi deutet Karriereende an

Lionel Messi möchte sich nicht festlegen, ob er an der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen wird. In einem Interview mit der ‚Marca‘ spricht der achtfache Weltfußballer über sentimentale Momente bei seiner vergangenen Länderspielreise und ein mögliches Karriereende: „Ich war vor kurzem in Argentinien und konnte das Estadio Monumental vor vollem Haus genießen. Ich habe viel gekämpft und in Argentinien viel Schlimmes durchgemacht, um diesen Moment zu erleben. Und heute genieße ich ihn mehr denn je. Wenn das Ende naht, wird man viel emotionaler, schätzt man manche Dinge mehr, über die man vorher nicht nachgedacht hat.“

Auf die Frage, ob er bei der WM 2026 Teil der argentinischen Delegation sein wird, antwortet der 37-Jährige ausweichend: „Ich habe immer gesagt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen und dass man Ereignisse nie voraussehen kann. Jetzt lebe ich von Tag zu Tag und versuche, alles zu genießen, was mir widerfährt. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir es sehen. Ich mag es nicht, die Zeit zu beschleunigen und darüber hinauszuschauen. Ich möchte jeden Tag genießen und hoffe, dass ich weiterhin auf diesem Niveau spielen kann, um mich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Das ist für mich wichtiger als die Frage, ob ich es schaffe oder nicht.“