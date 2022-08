Bericht: Ziyech wird Antony-Nachfolger bei Ajax

Lange kämpfte Ajax Amsterdam um Antony, letztendlich setzte sich aber Manchester United im Transferpoker durch. Der 22-jährige Flügelspieler steht vor dem Wechsel zu den Red Devils und folgt somit seinem Ex-Trainer Erik ten Hag ins Old Trafford.

Das Trostpflaster der Amsterdamer: Eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro. Einen Teil des Geldes wird Ajax nutzen, um einen Nachfolger für Antony zu verpflichten. Der ist bereits auserkoren. Laut dem italienischen Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio wird Hakim Ziyech zum niederländischen Rekordmeister zurückkehren. Der Transfer des 29-jährigen Marokkaners rücke immer näher.

Ziyech war bereits zwischen 2016 und 2020 für Ajax aktiv und in dieser Zeit an 130 Toren direkt beteiligt. Starke Leistungen, die ihm die Aufmerksamkeit des FC Chelsea einbrachten. Vor rund zwei Jahren wechselte der Linksfuß an die Stamford Bridge, konnte sich dort aber nie nachhaltig durchsetzen. In Amsterdam soll er zukünftig wieder eine Schlüsselrolle spielen.