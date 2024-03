Ex-Herthaner Mukhtar hat unterschrieben

Hany Mukhtar bleibt dem Nashville SC langfristig erhalten. Fabrizio Romano zufolge hat der Offensivmann wie angekündigt seine Unterschrift unter ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier mit der Option auf ein weiteres Jahr gesetzt. Die offizielle Verkündung sei nur noch eine Frage der Zeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mukhtar wurde in der Jugend von Herta BSC ausgebildet und landete 2020 in Nashville. Dort avancierte der frühere deutsche U-Nationalspieler zum Leistungsträger: In 133 Einsätzen für den MLS-Vertreter schoss der 28-jährige Angreifer 68 Tore und legte 37 weitere auf.