Arsenal: Edú tritt als Sportdirektor zurück

Was sich im Verlauf des Tages bereits ankündigte, ist nun beschlossene Sache. Edú Gaspar tritt von seinem Posten als Sportdirektor beim FC Arsenal zurück. Das haben die Gunners am frühen Abend offiziell mitgeteilt.

„Es war eine unheimlich schwierige Entscheidung“, wird Edú auf der Vereinshomepage zitiert. Der Brasilianer schaut auf eine erfolgreiche Zeit in London zurück: „Arsenal hat mir die Möglichkeit gegeben, mit so vielen großartigen Menschen zusammenzuarbeiten und Teil von etwas so Besonderem in der Geschichte des Vereins zu sein.“