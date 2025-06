Einigung: Pfeiffer vor Zweitligawechsel

Beim FC Augsburg hat Patric Pfeiffer keine Zukunft mehr und darf im Sommer gehen. ‚Sky‘ zufolge wird ihn sein Weg dabei zurück zum SV Darmstadt führen. Demnach haben sich die Fuggerstädter mit den Lilien auf eine Ablöse von 700.000 Euro inklusive Boni geeinigt. Bei den Südhessen unterschreibt Pfeiffer ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier, der Medizincheck soll bereits absolviert worden sein.

Der Wechsel ist gleichbedeutend mit einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte. In Darmstadt hatte sich der 25-jährige Innenverteidiger zwischen 2019 und 2023 zum Führungsspieler entwickelt, ehe er beim FC Augsburg seither eher Rückschritte erlebte. Sein Vertrag in der Fuggerstadt läuft noch bis 2027. Auch der 1. FC Kaiserslautern wurde mit Pfeiffer in Verbindung gebracht, geht nun aber leer aus.