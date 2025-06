Leipzig-Abschied: Nächste Option für Openda

Neben Juventus Turin beschäftigt sich ein weiterer italienischer Spitzenverein mit RB Leipzigs Loïs Openda (25). Einem Bericht der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass die SSC Neapel lose die Angel nach dem belgischen Torjäger ausgeworfen hat, der die Sachsen in diesem Sommer offenbar unbedingt verlassen will.

Napoli steht vor einem ereignisreichen Transfersommer: Kevin De Bruyne (34) wurde bereits an Bord geholt, der von Manchester United an Chelsea verliehene Jadon Sancho (25) sowie Darwin Núñez (26/FC Liverpool) sollen noch folgen. Falls mit den Reds keine Einigung über eine Ablöse für den uruguayischen Stürmer erzielt werden kann, dürfte Openda ein noch heißeres Thema am Vesuv werden.