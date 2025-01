Bestätigt: Talisca-Coup in Istanbul

Talisca steht vor einer Rückkehr in die Süper Lig. Wie Fenerbahce in einem offiziellen Statement verlauten lässt, steht ein Wechsel des Brasilianers zum Istanbuler Klub kurz bevor. Fener habe sich demzufolge bereits mit Al Nassr über die Wechselmodalitäten für den offensiven Mittelfeldspieler geeinigt. Offen seien lediglich noch der obligatorische Medizincheck und letzte Vertragsdetails mit der Spielerseite. Der 30-Jährige befindet sich derzeit auf dem Weg in die Bosporus-Metropole, um den Wechsel zu finalisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den technisch starken Linksfuß wäre es nicht das erste Abenteuer in der Türkei. Zwischen 2016 und 2018 war Talisca von Benfica Lissabon an Besiktas ausgeliehen. Für den Lokalrivalen von Fener erzielte der ehemalige brasilianische U-Nationalspieler 37 Tore in 80 Spielen. Über Umwege war Talisca 2021 zu Al Nassr in die Saudi Pro League gewechselt. Für den Ronaldo-Klub traf der Offensivspieler in dieser Saison achtmal in 19 Pflichtspielen. Um einen Platz für einen potenziellen ausländischen Toptransfer freizumachen, möchte der Saudi-Klub Talisca gerne abgeben. Mit Fenerbahce scheint nun ein Abnehmer gefunden zu sein.