Terim an Corona erkrankt

Der Coronavirus hat einen weiteren Profi-Trainer ereilt. Wie Galatasaray-Coach Fatih Terim via Twitter bekanntgibt, war der bei ihm durchgeführte Test auf die Krankheit positiv. Der 66-Jährige wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

„Ich bin im Krankenhaus in guten Händen. Macht euch keine Sorgen“, so die Botschaft des früheren türkischen Nationaltrainers. Terim steht seit Dezember 2017 das insgesamt vierte Mal als Gala-Trainer an der Seitenlinie.