Neue Offensivpower für Union?

Nachwuchsstürmer Ion Ciobanu war für die U17 des 1. FC Nürnberg in der laufenden Saison in 16 Partien bislang an neun Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, vier Vorlagen). Mit seinen Leistungen hat er scheinbar das Interesse von Union Berlin auf sich gezogen.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steht der 17-Jährige bei den Eisernen auf dem Zettel. Laut der Boulevardzeitung kann sich der Moldauer allerdings auch einen Verbleib bei den Nürnbergern vorstellen. Dort spielt der Linksfuß aktuell noch ohne Profivertrag, was sich zur neuen Saison ändern solle.

Unabhängig davon, wo der moldawische U17-Nationalspieler kommende Saison spielt, würde eine Ausbildungsentschädigung an Sheriff Tiraspol fällig, bei dem Ciobanu ausgebildet wurde. Die ‚Bild‘ taxiert die Summe auf mehrere Zehntausend Euro.