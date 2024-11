Klares Signal von Bayern: Goretzka-Entscheidung gefallen

Weil beim FC Bayern mit Aleksandar Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) und João Palhinha (Muskelbündelriss) im Mittelfeldzentrum gleich zwei Spieler für längere Wochen verletzt fehlen, bietet sich für Leon Goretzka die große Chance, aus dem Karrieretief zu kommen. Doch um seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister darf der 29-Jährige nicht mehr spielen. Denn laut ‚Sky‘ ist an der Säbener Straße unlängst eine Entscheidung gefällt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unabhängig von künftigen Einsatzzeiten unter Trainer Vincent Kompany soll Goretzka spätestens im nächsten Sommer verkauf werden. Der FCB kann sich auch eine Leihe mitsamt Kaufpflicht im Winter vorstellen. Intern soll Sportvorstand Max Eberl dem Bezahlsender zufolge Goretzka klipp und klar mitgeteilt haben, dass der Mittelfeldspieler keine Zukunft mehr im Verein hat. An die Münchner ist der Rechtsfuß noch bis 2026 vertraglich gebunden.

Die treibende Kraft hinter dem alternativlosen Verkauf ist der Transferwunsch der Bayern nach Florian Wirtz. Da die Verpflichtung des 21-Jährigen von Bayer Leverkusen inzwischen sämtliche Transferpläne der Münchner überstrahlt, müssen dringend Einnahmen generiert werden, Schließlich bewegt sich die Wirtz-Ablöse jenseits von 100 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Goretzka sei die deutliche Botschaft zwar angekommen, doch der will sich aktuell nur auf Bayern konzentrieren. Ein Transfer komme für den gebürtigen Bochumer laut ‚Sky‘ wohl erst nach der Saison in Frage. Grundsätzlich würde der Rechtsfuß gerne eine tragende Rolle in einer Mannschaft spielen, dazu möchte der 57-fache Nationalspieler zurück ins DFB-Team. Dass daraus noch einmal beim FC Bayern etwas wird, kann nach der klaren Eberl-Ansage wohl ausgeschlossen werden.