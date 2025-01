Bericht: Deschamps gibt Frankreich-Abschied bekannt

Seit 2012 hält Didier Deschamps in Frankreich die Zügel in der Hand, überstand handfeste Skandale seiner Spieler, legte sich mit Größen wie Karim Benzema öffentlich an und blieb stets fest auf seinem Posten.

Doch 2026 soll damit Schluss sein. Wie ‚Le Figaro‘ und die ‚L’Équipe‘ berichten, gibt Deschamps am Mittwoch beim Sender ‚TF1‘ öffentlich bekannt, dass er seinen nach der Weltmeisterschaft 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und Frankreich damit nach insgesamt 14 Jahren verlassen wird.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird also sein vorerst letztes großes Turnier sein – vorausgesetzt, der Vizeweltmeister von 2022 qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft.

Damit endet eine Ära, die von großen Erfolgen, Misserfolgen und Misstönen geprägt war. Bitteren Niederlagen wie dem EM-Finale 2016 oder dem Finale in Katar stehen große Erfolge wie der WM-Titel 2018 in Russland oder der Gewinn der Nations League 2021 gegenüber.

Zidane scharrt mit den Hufen

Zuletzt war Deschamps in Frankreich aber zunehmend in die Kritik geraten. Nicht nur, nachdem er mit Noël Le Graët klammheimlich vor der WM in Katar seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte. Auch die öffentlich harte Hand, die Posse um Antoine Griezmann, der gerne Kapitän geworden wäre und die Ausbootung des neuen Kapitäns Kylian Mbappé sorgten für zunehmend missmutige Stimmung und Kritik von Medien und Fans.

In Zinédine Zidane scharrt zudem bereits seit Wochen ein neuer Trainer mit den Hufen, der dem Vernehmen nach nur zu gerne das Amt des französischen Nationaltrainers übernehmen würde. Er muss sich zwar noch bis zum Sommer 2026 gedulden – dann aber macht Deschamps endgültig den Weg frei.