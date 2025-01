Frankreich: Deschamps-Abschied bestätigt

Noch bevor Didier Deschamps es selbst offiziell gemacht hat, bestätigt der Präsident des französischen Fußballverbands FFF den baldigen Abschied des Nationaltrainers. „Wir haben das kurz vor Weihnachten besprochen. Er teilte mir seine Entscheidung mit, seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern“, zitiert die ‚L’Équipe‘ FFF-Chef Philippe Diallo. Am gestrigen Dienstag berichteten französische Medien, dass Deschamps seine Entscheidung am heutigen Mittwoch öffentlich bekanntgeben möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diallo erklärt weiter: „Er hat mir diese Absicht mitgeteilt und sich dafür entschieden, sie zu einem Zeitpunkt bekanntzugeben, zu dem wir noch weit vom ersten Spiel entfernt sind, nämlich im März, damit es keine Unruhe in der Mannschaft gibt. Es ist eine persönliche, verantwortungsvolle und elegante Entscheidung, die seinem Charakter entspricht.“ Deschamps ist seit 2012 Trainer von Les Bleus. Unter ihm wurde Frankreich 2018 Weltmeister.

Update (08:31 Uhr): Der TV-Sender ‚LCI‘ hat Teile des Interviews veröffentlicht, in dem Deschamps sein Ende als französischer Nationaltrainer ankündigt. „Ich bin seit 2012 hier. Ich bin bis 2026 vorgesehen, der nächsten Weltmeisterschaft, aber es wird dort enden, weil es irgendwann sein muss. In meinem Kopf ist das ganz klar“, so Deschamps.