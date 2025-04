Gladbach bangt erneut um Honorat

Borussia Mönchengladbach muss am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund womöglich abermals auf Franck Honorat (28) verzichten. Der Vorlagen-König setzte die heutige Trainingseinheit der Fohlen aufgrund muskulärer Beschwerden aus. Laut der ‚Bild‘ ist unklar, ob er bis zum Wochenende wieder fit wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Honorat gehört am Niederrhein trotz starker Konkurrenz auf seiner Position zum unangefochtenen Stammpersonal, war in der laufenden Saison aber schon mehrfach verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt. Insgesamt stand der französische Mittelfeldspieler bislang in 17 Pflichtspielen (drei Treffer, sieben Assists) für die Borussia auf dem Feld.