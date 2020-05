Preetz erläutert Entscheidung für Labbadia

Michael Preetz hat Einblick in die Gespräche mit Bruno Labbadia gewährt. Auf der heutigen Mitgliederversammlung berichtete der Sportchef von Hertha BSC: „In unseren persönlichen Gesprächen mit Bruno merkten wir, dass wir neben den langfristigen Zielen, auch in dem was wir kurzfristig für realistisch hielten, übereinstimmten. Wir hatten schnell eine gemeinsame Sprache und Linie gefunden.“

Bislang verlief die junge Zusammenarbeit maximal erfolgreich. Aus zwei Begegnungen sammelten die Berliner sechs Punkte und 7:0 Tore. Über die missglückte Liaison mit Jürgen Klinsmann sagte Preetz: „Die Vereinbarung mit Klinsmann war klar bis zum Sommer vereinbart. Leider mussten wir erkennen, dass eine Verabredung auf gemeinsame Ziele nicht möglich war.“