VfB gibt Maglica ab

Das Kapitel VfB Stuttgart ist für Matej Maglica beendet. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der FC St. Gallen die Kaufoption für den zuvor ausgeliehenen Innenverteidiger gezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar hatte der 23-jährige Kroate seine Zelte in der Schweiz aufgeschlagen und kam dort zu 16 Einsätzen in der Super League. Für den VfB spielte Maglica vornehmlich in der zweiten Mannschaft, einmal lief er fünf Minuten lang in der Bundesliga auf.